REPORTAGE - Ruée vers le saphir : la querelle sur l'eldorado auvergnat se règlera en justice

Pour remettre de l'ordre, un propriétaire a passé un contrat avec les orpailleurs, dans l'idée d'exploiter le gisement légalement, et même de créer une filière traçable des saphirs auvergnats. Lui se réserve la commercialisation auprès des joailliers, tandis que les prospecteurs touchent 45% du prix de vente. Mais son voisin ne l'entend pas de cette oreille. Sa propriété est longée par la même rivière, sur l'autre rive, et il estime qu'une partie des saphirs lui revient. Il a donc attaqué en justice, et demande une provision d'un million d'euros.