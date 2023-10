REPORTAGE - Visites surprises chez des fichés S : une équipe de TF1 a suivi les policiers de la BRI

Ce vendredi 20 octobre, à six heures du matin, dans la plus grande discrétion, la Brigade de recherche et d'intervention (BRI) pénètre dans un immeuble parisien. Pas un bruit n'est échangé entre les policiers, uniquement des gestes. Ils vont vers l'appartement d'un homme, surveillé par les services de renseignement pour radicalisation. L'individu est potentiellement dangereux.