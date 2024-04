REPORTAGE - Opération "Place nette XXL" : une semaine après, ce qui a changé (ou pas) à Roubaix

L’opération "Place nette XXL" a débuté lundi 25 avril à Roubaix (Nord) pour lutter contre le trafic de drogue. Des points de deal ont été démantelés tout au long de la semaine dernière. Le 20H de TF1 fait le point sur le bilan de l’opération, une semaine après son déclenchement.

C’est lors d’un déplacement à Marseille que le président de la République a lancé en grande pompe les opérations "Place nette XXL" pour lutter contre le trafic de drogue dans plusieurs grandes agglomérations, d'abord dans la cité phocéenne dès le 19 mars, puis à Paris, Dijon (Côte-d’Or), Lyon ou encore Roubaix (Nord), où des points de deal ont été démantelés cette semaine.

Une plantation géante de cannabis découverte

Sur les six points de deal qu’une équipe de TF1 avait repérés avant l’opération "Place nette XXL" déclenchée à Roubaix lundi dernier, à savoir ceux situés sur les rues Paul Bert, Nabuchodonosor, de Lannoy, Jouffroy, Neuve Racine ainsi que sur le boulevard de Belfort, deux n’existent plus. Deux autres ont été occupés toute la semaine par des cars de CRS, mais les deux derniers sont toujours actifs et tenus par des dealers qui revendent du cannabis ou de l’héroïne.

La plus grosse prise pour la police reste la découverte d'une plantation géante de cannabis derrière les murs d'une maison désaffectée. Près de 500 pieds y étaient cultivés. La valeur de la saisie pour les revendeurs s'établit à 1 million d'euros. De quoi déstabiliser une partie du trafic pour quelque temps.

"Si on a trois récoltes par an, on estime à environ 55 à 60 kg pour cette récolte donc on peut monter jusqu'à 180 kg pour l'année juste dans ce lieu où a été découverte la plantation. C'est une très belle prise pour nous", s'est félicitée Lucille Klein, commissaire de police et cheffe de la division de la criminalité territoriale de Lille (Nord). Les deux personnes arrêtées sur place ont été condamnées en comparution immédiate à deux et trois ans de prison et à une interdiction de territoire de 10 ans, car elles étaient étrangères.

Des habitants mitigés

Les habitants de Roubaix, qui ont décidé de témoigner anonymement au micro de TF1, jugent peu efficaces ces opérations de grande ampleur et très médiatisées. "C’est du saupoudrage, ça ne soigne pas le mal à la racine et quand j’entends dire 'nettoyage', ça veut dire ce que ça veut dire : on nettoie une saleté, mais ça revient, ça ne va pas en profondeur", déplore un habitant, tandis qu’un autre affirme que "le résultat sera plus que mitigé". "Ça a été comme ça avant, on parlait d'opération coup de poing, mais ça fait trente ans que ça dure, les choses ne changent pas, ça s'empire, même", ajoute-t-il.

Le trafic de drogue s'est répandu dans toute la ville de Roubaix. Les dealers connaissent les quartiers, les habitants et les entreprises. Il y a quelques mois, des trafiquants avaient même installé un point de surveillance en face du commissariat, à l'affût des déplacements des policiers. "On voit que maintenant, ils ont une faculté à contrer nos opérations. Ils ont même utilisé des drones à une époque pour nous surveiller", affirme Benoît Aristidou, secrétaire départemental adjoint de l'Unité SGC Police, qui assure : "On ne peut pas changer de rue sans pratiquement croiser un point de deal".

Des effectifs mobilisés jusqu'au 15 avril

L'opération "Place nette XXL" a mobilisé près de 5000 policiers et gendarmes la semaine dernière et se poursuit jusqu'au 15 avril. Au total, dans le pays, près de 1800 interpellations ont été faites depuis le déclenchement de l'opération, et 2,5 millions d'euros saisis, de même que 150 kg de drogue. Plus de 200.000 gendarmes et policiers ont été déployés, selon le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui a dressé ce bilan à Saint-Denis samedi dernier.

Selon la préfecture du Nord, 525 individus ont été interpellés et 20,77 kg de drogue (cannabis, héroïne, cocaïne) ainsi que 18 armes ont été saisis dans le département du Nord et l'agglomération lilloise.