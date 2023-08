REPORTAGE - "Une fois qu'ils seront partis..." : la CRS 8 déployée à Marseille, les habitants sceptiques

"On n'épargne aucune cité, et on va partout", annonce Sébastien Lautard, directeur départemental adjoint de la sécurité publique des Bouches-du-Rhône. Il ajoute que la CRS 8 est pilotée par les effectifs locaux qui connaissent bien les quartiers marseillais. Pourtant, beaucoup d’habitants ont des doutes sur l'efficacité de cette méthode, habitués à un enchaînement d'"opérations coup de poing" sans lendemain. "Ils font acte de présence", estime l'un d'eux anonymement au micro de TF1, "en leur présence il n'y a plus de dealers, mais une fois qu'ils seront partis...".