"Une telle sauvagerie, c'est difficile à expliquer" : après la mort de Shamseddine, Viry-Châtillon veut comprendre

À Viry-Châtillon (Essonne), personne ne comprend pour quelles raisons Shamseddine, quinze ans, a été battu à mort. Cinq personnes ont été placées en garde à vue, dont quatre mineurs.

Dans le plus grand silence, chacun dépose un mot, une fleur. Devant le collège de Shamseddine, l’adolescent de quinze ans tué vendredi, un professeur de français passe de longues minutes à se recueillir. La petite sœur de la victime est l’une de ses élèves. "On est tous très touchés, abattus", témoigne-t-il au micro de TF1, "une telle sauvagerie, c'est difficile à expliquer (...)". "C'est brutal", abonde un jeune homme dans une rue de Viry-Châtillon (Essonne), "c'est dur de se dire que ce sont des enfants qui tuent des enfants".

Jeudi, Shamseddine, rentrait chez lui après les cours, quand il a été arrêté par plusieurs personnes cagoulées. Violemment frappé, il est décédé le lendemain à l’hôpital. Une cellule psychologique est ouverte tout le week-end. Les vacances scolaires ont commencé et les parents se demandent comment en parler aux enfants traumatisés par cette éruption de violence dans ce quartier réputé tranquille.

L’émoi et l’incompréhension ont gagné tous les habitants de Viry-Châtillon (Essonne), une banlieue de 30.000 âmes à 20 km au sud de Paris. Où en est l’enquête aujourd’hui ? Cinq personnes sont en garde à vue : trois adolescents de 17 ans, une adolescente de 15 ans et un homme de 20 ans. Les enquêteurs privilégient la préméditation, puisqu'une enquête a été ouverte pour "assassinat et violences en réunion aux abords d'un établissement scolaire".