Requête en révision d'Omar Raddad : une nouvelle audience le 15 septembre

L'ancien jardinier avait été condamné en 1994 pour le meurtre de Ghislaine Marchal. Cette riche veuve d'un équipementier automobile avait été retrouvée le 23 juin 1991 baignant dans son sang, dans la cave de sa propriété de Mougins (Alpes-Maritimes). Incriminé par l'inscription "Omar m'a tuer", l'ex-jardinier a toujours clamé son innocence. Il avait bénéficié d'une grâce partielle en 1996, qui n'annule pas sa condamnation.

Dans l'une des plus célèbres affaires criminelles françaises, la commission d'instruction de la Cour de révision avait ordonné le 16 décembre un complément d'information. Elle souhaitait notamment analyser les conclusions d'un expert en génétique qui a étudié quatre empreintes ADN trouvées sur deux portes et un chevron de la scène de crime, et qui ne correspondent pas au profil génétique de l'ex-jardinier.

C'est sur ces deux portes qu'avaient été écrites les inscriptions "Omar m'a tuer", emblématique de cette affaire, et "Omar m'a t", avec le sang de la victime. Dans des notes de 2019 et 2020, l'expert en génétique avait relevé la présence de 35 traces d'un ADN masculin inconnu sur l'inscription "Omar m'a t" et a conclu en faveur de l'hypothèse d'un dépôt de ces empreintes au moment des faits et non d'une "pollution" ultérieure, notamment par les enquêteurs.