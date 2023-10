Rétractation de Takieddine dans l'affaire du financement libyen : Nicolas Sarkozy doublement mis en examen

La justice s'intéressait aux manœuvres qui auraient été élaborées par au moins neuf protagonistes, impliqués à des degrés et moments divers : la reine des paparazzis Mimi Marchand, l'intermédiaire Noël Dubus, déjà condamné pour escroquerie, le défunt financier Pierre Reynaud, le puissant chef d'entreprise David Layani, etc. Leur objectif aurait d'abord été d'obtenir la rétractation des accusations du sulfureux intermédiaire franco-libanais Ziad Takieddine contre Nicolas Sarkozy, fin 2020 contre une possible rémunération. Ce revirement avait donné lieu à une retentissante interview sur BFMTV et Paris Match, point de départ de l'enquête.