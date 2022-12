Réveillon du Nouvel an 2023 : que risque-t-on en cas de tapage nocturne ?

La fête, oui... mais jusqu'à quel point ? Le réveillon du Nouvel an est l'occasion de passer un moment entre amis ou en famille pour célébrer le passage à la nouvelle année. Ces célébrations sont souvent synonymes de musique ou d'effusions de joie. Très rapidement, et bien involontairement, il arrive que les limites du tapage nocturne soient franchies. Or, la loi ne prévoit aucune exception en la matière pour cette soirée, considérée, par les textes, comme l'une parmi d'autres.