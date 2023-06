Rhône : une jeune fille de 18 ans retrouvée morte dans un squat, 10 jours après sa disparition

Le vendredi 9 juin, à la veille de ses 18 ans, Alicia n'est jamais rentrée chez elle. Dès le lendemain, sa mère diffusait ce message sur les réseaux sociaux : "Ma fille Alicia ne donne plus de nouvelles depuis hier 21h30 environ. Elle a été dernièrement géolocalisée dans le quartier Guillotière. Si vous avez des informations, n'hésitez pas à me contacter".

Très inquiète, la mère de famille avait alerté la police de la disparition et posté depuis, sur sa page Facebook et via des associations de recherches de personnes disparues, d'autres appels à témoins avec un signalement précis de sa fille : "1,54m, 60 kilos environ, cheveux châtain clair... ". En vain.

Dimanche, le corps sans vie de la jeune fille a été retrouvé dans un squat situé dans le 7e arrondissement de Lyon, indique une source policière à TF1info, confirmant une information de BFM Lyon.