Rhône : explosion dans une usine à Vénissieux, six blessés, dont un grièvement

Les faits se sont produits mardi matin, vers 10 heures, dans l'usine de piles à hydrogène Symbio, avenue Marce-Sembat, à Vénissieux (Rhône). Une explosion a eu lieu sur le poste de travail du laboratoire de cette usine, faisant au total six blessés, dont un grièvement et six légers, a indiqué la préfecture au service police-justice de TF1/LCI, confirmant les informations de la presse locale, dont le Progrès.

D'après le quotidien régional, un salarié d'une cinquantaine d'années, grièvement brûlé, a été hospitalisé, et d'autres employés plus légèrement atteints par l'explosion. Les sapeurs-pompiers ont précisé à France 3 qu'une manipulation de poudre de carbone pourrait être à l'origine de l'accident.