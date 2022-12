Incendie mortel à Vaulx-en-Velin : la piste criminelle privilégiée

L'enquête pour déterminer les causes et les responsabilités dans ce drame sera "longue et difficile", a également observé la source proche du dossier. Les enquêteurs de la police judiciaire de Lyon réalisaient ce samedi des enquêtes de voisinages et auditionnaient plusieurs témoins.

Dans les prochaines heures, trois autopsies vont être pratiquées. Il s'agit de trois corps complètement carbonisés et qui ont été retrouvés dans les escaliers. Ces trois victimes n'ont pas encore été identifiées.