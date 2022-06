Rhône : un maire au tribunal pour des soirées arrosées avec des mineurs

Deux jours après le réveillon de Noël, l'édile aurait remis le couvert pour une soirée du même genre. Cette fois, ça ne se passe pas à son domicile, comme le montrent les vidéos, mais dans les locaux du foyer de protection des mineurs. Le maire de la commune de 6150 habitants est entouré une nouvelle fois des trois mêmes jeunes que le 25 décembre. Là encore, sa consommation d'alcool est excessive et il finit endormi dans le canapé du foyer, pendant que deux des mineurs s'amusent dehors avec sa voiture.

L'élu est finalement placé en garde à vue le 28 février. "Je ne me souviens plus trop des détails", aurait déclaré le maire aux enquêteurs selon Le Monde, avant d'assurer que le jeune adolescent était "un ami".

Un peu plus d'un mois plus tard, début avril 2022, et alors que l'affaire avait commencé à s'ébruiter, Martin Sotton avait fait une déclaration sur le sujet en préambule du conseil municipal dédié au vote du budget. "Une enquête me visant est en cours et je suis très soucieux du secret de l’enquête, ainsi que du droit à la présomption d’innocence", a-t-il commencé. "J’ai participé à deux soirées avec des jeunes, avec de l’alcool. Je le regrette fortement et je veux présenter mes excuses pour les mauvais échos que cela a entraînés pour la commune", a-t-il affirmé, démentant le "caractère sexuel pendant ces soirées", selon les propos rapportés alors par Le Progrès.