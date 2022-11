Rhône : le meurtrier présumé d'un policier fauché par un fourgon devant les assises

Dans la nuit du 10 au 11 janvier 2020, des policiers surveillaient des malfaiteurs à bord d'un fourgon Volkswagen dans le cadre d'une enquête pour des chefs de "vols aggravés en bande organisée", et les observent en train de commettre un vol de fret sur une aire d'autoroute de l'Isère. Les policiers tentent de les intercepter un peu plus tard, à la sortie de l'autoroute, à hauteur de la ville de Bron, avec l'aide du GAO, appelé en renfort. Coincé entre les véhicules des policiers positionnés pour arrêter le fourgon, le chauffeur fonce alors sur l'un des policiers lui faisant face, qui, arme au poing, lui intimait de stopper son véhicule.

"Il n'a pas tiré, alors qu'il était en état de légitime défense, et il est mort", souligne Me Jean-François Barre, qui représente la mère et les frères du policier décédé, parties civiles au procès. Ces derniers espèrent des explications de l'accusé, afin de comprendre "pourquoi il ne s’est pas arrêté, pourquoi il a préféré tuer un homme plutôt que de se rendre pour les quelques bidons de lessive qu’il avait dans le camion", rapporte l'avocat.

Grièvement blessé après avoir été traîné sur 20 mètres par le fourgon, Franck Labois, plongé dans le coma, a succombé à ses blessures deux jours plus tard.