Restes humains découverts à Saint-Priest : en garde à vue, le suspect tient des propos "de plus en plus incohérents"

La macabre découverte a été réalisée mardi soir vers 23 h 40, après l'alerte donnée par l'entreprise en charge de déboucher les canalisations de l'immeuble, à la demande de son propriétaire. Un signalement avait été fait un peu plus tôt par une femme résidant au rez-de-chaussée, qui ne pouvait plus utiliser ses toilettes depuis la veille. Après avoir scié la canalisation, le technicien extrait d'abord des vêtements... puis des morceaux de corps humain.

Une enquête du chef d'homicide volontaire a été "immédiatement" ouverte après la découverte macabre et confiée à la direction zonale de police judiciaire (DZPJ). Très rapidement, l'occupant d’un appartement de l’immeuble concerné a été considéré comme un suspect. Âgé de 28 ans, cet homme, dont le casier judiciaire ne porte mention d’aucune condamnation et qui est suivi pour des troubles psychiatriques depuis plusieurs années, a été interpellé le mercredi 18 janvier 2023.

"Au cours de sa garde à vue, le mis en cause contestait les faits reprochés tout en tenant des propos de plus en plus incohérents. Ce dernier est présenté ce jour par le parquet de Lyon en vue de l’ouverture d’une information judiciaire du chef d’homicide volontaire. Son placement en détention provisoire a été requis.", indique ce vendredi le parquet de Lyon.