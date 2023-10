Rhône : un homme de 23 ans meurt après une course poursuite avec des policiers municipaux

Le Samu a tenté de le réanimer, en vain. Le parquet a indiqué avoir ouvert une enquête en flagrant délit pour "refus d’obtempérer et recherche des causes de la mort" confiée à la Direction départementale de la sécurité publique de Lyon. Une autopsie doit être pratiquée prochainement pour permettre de déterminer les causes de la mort.