Rhône : le corps d'une femme, ligotée et en partie brûlée, retrouvé dans le sous-sol d'un chantier

Un corps a été retrouvé ce dimanche dans le sous-sol d'un chantier à Sainte-Foy-lès-Lyon (Rhône). Selon nos informations, la victime, retrouvée ligotée et en partie brûlée, est une femme de 43 ans disparue depuis le 8 février. Une enquête a été ouverte ce lundi pour homicide volontaire et confiée à la gendarmerie.

Macabre découverte que celle qui a eu lieu ce dimanche 11 février. Le corps partiellement calciné d'une femme a été découvert dans l'après-midi dans la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon, dans le Rhône, a-t-on appris de source proche de l'enquête et du parquet de Lyon.

La victime avait les pieds et poings liés

Selon nos informations, la victime a été retrouvée pieds et poings liés alors qu'elle se trouvait dans les sous-sols d'un chantier de construction du chemin de Montray. Une découverte qui a donné lieu à l'ouverture d'une enquête confiée à la gendarmerie pour "homicide volontaire". Elle porte "à ce stade" sur des faits "d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi de mort", mais "aucune piste n'est écartée", précise le parquet de Lyon.

Les investigations se poursuivent donc activement afin d'identifier la victime, déterminer les causes et les circonstances exactes de son décès et identifier le ou les auteurs des faits. Selon une source proche de l'enquête à TF1/LCI, le corps pourrait être celui d'une femme de 43 ans, signalée disparue depuis le 8 février.