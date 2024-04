Rhône : soirée de tensions à Givors, deux véhicules de police incendiés

Des incidents ont éclaté à Givors (Rhône) samedi soir, après une intervention de police pour interpeller des mineurs à l'origine d'une agression. Les forces de l'ordre ont été prises à partie et deux véhicules de police ont été incendiés.

Soirée sous haute tension à Givors, dans le Rhône. Deux véhicules de police ont été incendiés et un policier a été légèrement blessé, souffrant d'acouphène, samedi soir après des violences consécutives à une intervention des forces de l'ordre dans cette commune.

Les policiers étaient intervenus à 18 heures à la suite d'une agression commise sur un adolescent de 14 ans, a indiqué ce dimanche une source policière à TF1/LCI. Cinq mineurs âgés de 12 à 17 ans ont été interpellés sur la place Jean Jaurès, face à la mairie. Quatre d'entre eux ont été placés en garde à vue et le cinquième, âgé de 12 ans, a été remis en liberté après son audition.

Des moyens supplémentaires déployés

Les forces de l'ordre ont été prises à partie lors de leur intervention et ont fait usage d'une grenade MP7 lacrymogène pour se dégager. Vers 22 heures, une trentaine de jeunes ont lancé des projectiles et des engins incendiaires sur des véhicules stationnés dans la cour de la mairie, occasionnant la destruction de deux véhicules de la police municipale.

Les incidents se sont achevés vers 23 heures, a indiqué à l'AFP le maire, Mohamed Boudjellaba. "Je suis choqué, on fait vraiment beaucoup de choses sur la question de la jeunesse, on est une des rares villes qui en font autant", a témoigné l'édile. Sur X, la préfète du Rhône a "condamné fermement" les violences, indiquant que "des moyens supplémentaires de la police nationale ont été mis en place". La municipalité compte également "revoir le dispositif pour plus de présence policière un peu plus tard dans la soirée".