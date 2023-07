Un membre de la mafia calabraise visé par un mandat d'arrêt européen interpellé à la gare de Lyon-Perrache

En effet, lors de l'audition du suspect par l'officier de police judiciaire, ce dernier arrive à le faire craquer. Le gardé à vue décline alors sa véritable identité. Son nom et prénom sont bien connus des forces de l'ordre puisque l'individu entendu figure au FPR (fichier des personnes recherchées).

Âgé de 27 ans, ce dernier est recherché dans le cadre d'un mandat d'arrêt européen pour vols à main armée de banques et bureaux de poste. Pour ces faits, il doit purger une peine de 8 ans et 4 mois de prison en Italie.

En creusant un peu plus, les policiers de la Direction zonale de la police aux frontières de l'Est apprennent qu'il est également membre de la mafia calabraise. Une procédure d'extradition et de remise aux autorités italiennes est actuellement en cours.