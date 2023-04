Rhône : une fillette de six ans décède après avoir été écrasée par une croix le dimanche de Pâques

Mais la fillette a succombé quelques heures plus tard à ses blessures. "Le parquet de Villefranche confirme le décès le 10 avril 2023 d’une fillette de 6 ans, à la suite de la chute accidentelle d’une croix sur elle la veille, sur la commune de Anse. Les premières investigations permettent de confirmer l’origine du décès et l’enquête, ouverte en recherche des causes de la mort, se poursuit", indique ce mardi soir à TF1info la procureure de la République de Villefranche-sur-Saône, Laëtitia Francart.