Rhône : deux enfants dans un état grave après un accident impliquant une trottinette et une voiture

Une enquête a été ouverte après cet accident. L'automobiliste, une jeune femme âgée de 19 ans, devait être entendue dans la soirée par la police.

On ignorait, jeudi midi, si les deux enfants étaient tous les deux sur la trottinette au moment du drame. On ignorait aussi le type de trottinette (électrique ou non) dont il est question, l'éventuelle vitesse excessive de la conductrice, ou encore le comportement, éventuellement dangereux, des enfants sur le matériel roulant.

Sollicité par TF1info sur cette affaire, le parquet de Lyon n'avait pas encore répondu à notre demande à la mi-journée.