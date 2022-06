VIDÉO - Affaire Apollonia : "Rien ne pourra m'être rendu", retour sur un scandale immobilier

Résidences inhabitées, projets fantômes, 14 ans de procédures judiciaires, de multiples rebondissements et près de 700 épargnants ruinés : l'affaire Apollonia, du nom d'une société qui en serait à l'origine, est la plus grande escroquerie immobilière présumée en France. "Il y a des vies détruites, des familles entières détruites", déplore Jacques Gobert, avocat des parties civiles. Parmi elles, Pascale Hoffmann, qui pensait avoir investi dans l'immobilier pour financer sa retraite. Mais depuis onze ans, la soixantenaire ne fait que rembourser des emprunts dont elle n'avait même pas connaissance.

La société d'investissement immobilier et de conseil financier Apollonia, implantée à Aix-en-Provence, les aurait contractés à son insu, sans jamais l'en informer. "On s'est retrouvé endetté de trois millions d'euros sur 13 crédits sur cinq banques", explique-t-elle dans le reportage du 20H de TF1, à retrouver en tête d'article. L'un de ces investissements aurait dû financer une construction mais sur le terrain en question, une friche cerclée de grillages, la première pierre n'a même pas été posée.

Pascale Hoffmann continue pourtant de rembourser les prêts souscrits. Le projet s'est transformé en enfer : les banques lui réclament aujourd'hui plus de 10.000 euros par mois. Effondré face à l'ampleur du désastre, son mari a mis fin à ses jours il y a onze ans. "J'ai tout perdu. Et rien ne pourra m'être rendu de ce que j'ai perdu, ni à mes enfants. J'ai perdu mon avenir aussi", confie-t-elle. Et pour cause, elle est encore loin de pouvoir s'extirper de cette situation : "En donnant la totalité du salaire que je touche actuellement, je n'aurai pas remboursé (les sommes) à 82 ans", calcule-t-elle.