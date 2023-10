Gabriel Attal lance une enquête sur la sécurité dans les établissements scolaires

Un questionnaire pour un état des lieux de la sécurité dans les établissements scolaires. Quelques jours après l'attentat qui a fait un mort et plusieurs blessés dans un lycée à Arras, le ministre de l'Éducation nationale Gabriel Attal a lancé une enquête sur la sécurisation des écoles, collèges et lycées auprès des chefs d'établissements.

"On doit toujours être plus en sécurité dans une école qu'à l'extérieur d'une école" et "notre responsabilité, c'est d'être au rendez-vous de cette attente de sécurité", a affirmé Gabriel Attal lors de la séance des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale. Si "beaucoup a été fait ces dernières années" selon lui, "beaucoup reste encore à faire".