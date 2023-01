Rivalités amoureuses en Eure-et-Loir : un homme tué à coups de marteau et enterré

Deux jours plus tard, le 5 janvier, le véhicule de la victime a été retrouvé calciné sur la commune de Cloyes-les-Troyes-Rivières. Des documents administratifs et un tissu porteur de sang étaient également découverts à proximité, eux aussi brulé.

Les exploitations de téléphonie et de vidéosurveillance ont permis aux enquêteurs d'établir que la jeune femme, âgée de 25 ans et au cœur du conflit, était passée par cette commune et qu'elle avait jeté des objets dans un conteneur à déchets. Peu après, des traces de sang étaient retrouvées dans l'appartement de celle-ci mais aussi de son concubin suspecté. Par ailleurs, ce dernier avait acheté une bêche... mais aussi des billets d'avion pour la Martinique où lui et sa compagne sont partis, séparément, les 7 et 8 janvier dernier.