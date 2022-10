Roanne : l'homme qui a tabassé l'agresseur présumé de sa fille sera jugé le 24 janvier

L'adolescent de 16 ans, soupçonné d'avoir agressé l'enfant, est un mineur isolé. Originaire de Guinée, il avait été recueilli en septembre par les services du Conseil départemental de la Loire et placé en appartement par l’association La Sauvegarde, avec un suivi quotidien d’éducateurs spécialisés.

La mère de la fillette assure l'avoir surpris chez eux, dans la nuit de jeudi 20 à vendredi 21 octobre, et l'accuse d'avoir agressé l'enfant qui dormait dans sa chambre, avant de prendre la fuite. Le père avait déposé plainte et mis en place une surveillance avec des amis. La nuit suivante, le mineur, qui réside à moins d'une centaine de mètres de la maison, a été reconnu par un voisin alors qu'il marchait dans le voisinage.

Le père de famille et ses trois amis ont ensuite été le voir avant de le rouer de coups et de le fouetter. Les coups portés avec un câble électrique ont valu 10 jours d'ITT au jeune homme. Il a été mis en examen dimanche pour agressions sexuelles aggravées sur mineure de moins de 15 ans et placé en détention provisoire. Le mineur nie toute agression sexuelle et a déposé plainte mercredi contre ses agresseurs.