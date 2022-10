Ado tabassé par le père d'une fillette après des soupçons d'agression sexuelle : ce que l'on sait

La nuit suivante, de vendredi à samedi, le père de la fillette et trois personnes (voisins et amis) décident de surveiller le quartier, après que la mère de famille a décrit physiquement l'agresseur à son mari - et aux enquêteurs. Vers 2h du matin, ils repèrent un jeune homme qui correspond au signalement.

Alors que ce dernier tentait, selon eux, d'escalader un grillage de la maison familiale, les quatre hommes ont maîtrisé l'individu, le prenant en photo. "Après avoir montré la photo du jeune homme à la mère de la fillette, qui l’a reconnu formellement, ils l’ont roué de coups, lui occasionnant une interruption totale de travail (ITT) de 10 jours, avant d’appeler la police", a déploré Abdelkrim Grini.