Roanne : prison requise contre le père qui a lynché l'agresseur présumé de sa fille

Abdelkrim Grini, le procureur de Roanne, a requis une condamnation à 18 mois de prison dont six à neuf mois de sursis probatoire contre le père de la fillette. Devant une salle d'audience comble, le père de famille a expliqué avoir "pété un câble", sous "le coup de l'émotion", lorsqu'il s'en est pris au jeune homme de 16 ans. Le représentant du parquet a indiqué que les quatre hommes - le père de la fillette et trois voisins - avaient organisé le 22 octobre dernier vers 3h du matin une sorte de "lynchage", rouant de coups l'adolescent à l'aide d'un bâton et d'un câble électrique.

Le père de la fillette, chauffeur-livreur de 28 ans, est le seul à avoir reconnu les violences. Le procureur lui reproche d'avoir revêtu l'habit de justicier. "On n'est pas dans le cadre de la légitime défense, avec une riposte conditionnée par le caractère immédiat et proportionnée à l’agression subie par l'enfant de ce monsieur", a-t-il souligné. "Si ça s'était passé à votre domicile, j'aurais applaudi et j'aurais même accepté une violence appuyée sur le moment", a toutefois concédé le procureur, tout en tançant le prévenu pour avoir "effectué des contrôles d’identité et interpellé des personnes pour les photographier dans les rues de Roanne". Une façon de mettre un terme aux débats nés cet automne sur le droit à se faire justice soi-même.