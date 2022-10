Roanne : soupçonné d'agression sexuelle sur une fillette, un adolescent tabassé par le père puis incarcéré

Deux affaires et désormais deux enquêtes ouvertes suite à des faits qui remontent à la semaine dernière. Dans la nuit de jeudi à vendredi, à 3 heures du matin, un jeune homme se serait introduit par une porte-fenêtre mal fermée donnant sur le jardin à l’intérieur d’une maison située dans le quartier le Mayollet à Roanne (Loire). Il serait ensuite monté à l’étage dans la chambre d’une fillette de six ans et aurait procédé à des attouchements sexuels, sans acte de pénétration.

Dans une autre pièce de la maison, la mère de la fillette allaitait son plus jeune enfant tandis que son mari, qui travaille de nuit, n'était pas présent. Alertée par une forte odeur de transpiration, elle se dirige vers la chambre de sa fille. Elle surprend l'agresseur, qui prend la fuite. Les parents de l'enfant déposent plainte le lendemain.