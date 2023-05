Rodéo à moto dans un centre commercial près de Nantes : un an de prison sous bracelet pour l'un des participants

Estimant que ce rodéo relevait d'un "phénomène d'ampleur nationale préoccupant", le procureur avait requis 18 mois de prison ferme et 3 mois de révocation de son sursis. Le représentant du ministère public a dénombré 399 opérations de lutte contre les rodéos dans la circonscription de Nantes en 2022 et 143 depuis le début de l'année 2023. "Ce n'était pas un moment de rigolade, mais un délit qui met en danger les usagers de la route et d'un centre commercial", a-t-il pointé.

Le tribunal "a su faire le distinguo entre un phénomène national et la situation de vie de (son) client", a estimé Me Hugo Tran, avocat du jeune mécanicien. "Il s'agissait de juger un homme pour un fait qui n'a pas de lien avec les autres."