Rodéo sauvage à Bordeaux : l'automobiliste qui a foncé dans une foule mis en examen et écroué

"Venus d'abord en 'spectateurs'" à cette course illégale, "les quatre hommes s'apprêtaient à repartir en fin de 'spectacle', quand le chauffeur a décidé de faire des tours de piste au volant de sa Citroën C3", explique dans un communiqué la procureure de la République, Frédérique Porterie. L'homme, qui "n'est ni pilote professionnel ni même habitué à ce genre d'exercice", a fait deux tours de piste "alors que ses amis lui demandaient d'arrêter".

Il a tout de même "entamé un troisième tour" et "compte tenu de la chaussée glissante et de son manque d'expérience en matière de conduite 'sportive', il a subitement perdu le contrôle du véhicule", précise la magistrate. Son casier judiciaire ne porte aucune trace de condamnation et il a exprimé de "forts regrets", ajoute le parquet. "En état de sidération et par crainte d'un drame", il avait ensuite fui avant d'être stoppé dans la commune voisine de Bassens.