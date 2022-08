Rodéo urbain à Colmar : arrestation de l'homme soupçonné d'avoir tué un Afghan

Selon les premiers éléments de l'enquête, tandis que l'Afghan de 27 ans et trois de ses proches organisaient un barbecue, un groupe d’adeptes de rodéos urbains se serait rapproché du secteur. La victime aurait demandé de faire moins de bruit avec son scooter à l'un des conducteurs qui était alors au téléphone.

Le conducteur du scooter, mineur donc, aurait ensuite quitté les lieux, avant de revenir sur place, équipé d’une arme de poing, et de tirer à plusieurs reprises sur la victime. Touché au thorax et au bras, l'homme avait succombé à ses blessures malgré une prise en charge hospitalière. Le suspect était depuis en fuite et est désormais en garde à vue.