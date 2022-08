Rodéo urbain à Pontoise : la famille du motard expulsée de son logement social

Interrogé par TF1info, le préfet du Val-d'Oise, Philippe Court, a rappelé les terribles événements qui ont mené à cette décision. "Le 5 août dernier, l'homme, membre de la famille expulsée ce jour, faisait avec sa moto-cross du rodéo sauvage. Il a blessé de manière particulièrement grave deux jeunes enfants sur la dalle piétonne du quartier des hauts de Marcouville. Tout cela s'est passé au pied des habitations. On ne peut pas dire que nous sommes dans le cadre de ce que le code civil appelle 'la jouissance paisible d'un logement'," a ainsi estimé le préfet avant d'ajouter :"Quand on habite dans un logement, on a des droits et des devoirs. Et ce devoir qui est de vivre paisiblement dans un logement n'a pas été rempli".

Un devoir qui peut mener à l'expulsion des occupants du logement. Une procédure qui peut toutefois s'avérer assez longue. Pour accélérer le processus, le préfet s'est donc appuyé sur une décision de justice de 2016, un juge ayant alors prononcé une mesure d'expulsion pour non-paiement du loyer. "Pour agir avec rapidité, je me suis appuyé sur une décision qui était toujours exécutoire du juge civil sachant que nous aurions monté le dossier pour expulsion pour troubles de jouissance dans un cas comme celui-ci", a-t-il expliqué. "Très clairement, ce n'est pas sans lien avec ce qui s'est passé le 5 août dernier et ça rejoint, dans son esprit et dans son effet, les dossiers que nous montons pour expulser pour troubles de jouissance ou faits de délinquance", a ajouté le haut fonctionnaire.

Selon la préfecture, l'expulsion a été notifiée en fin de semaine dernière à la famille et s'est déroulée dans le calme.