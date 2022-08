Rodéo urbain : émotion à Colmar après la mort d'un jeune homme de 27 ans

Dimanche midi, Abdul et deux de ses amis vont acheter de quoi déjeuner et reviennent s’installer au pied d’un immeuble. À côté d’eux, un jeune du quartier ne cesse de faire vrombir le moteur de son scooter. Dérangé, Abdul lui demande alors d’arrêter. Une première altercation éclate. Le jeune laisse son scooter sur place, revient quelques minutes plus tard avec une arme de poing et tire plusieurs balles. L’une va toucher la victime au thorax.