Rodéo urbain : un Afghan de 27 ans tué par balles à Colmar

Selon les informations de TF1/LCI, le drame s’est produit dans le quartier de l’Europe, où des renforts policiers avaient déjà été annoncés par le ministre de l’Intérieur. À 12h40, des appels à police secours indiquent que deux personnes se battent rue de Berlin, précisant que l'un des deux protagonistes détient une arme de poing. À leur arrivée sur place, les policiers découvrent un homme présentant trois plaies par balle.

Selon les premiers éléments de l'enquête, tandis que le jeune Afghan et trois de ses proches organisaient un barbecue, un groupe d’adeptes de rodéos urbains se serait rapproché du secteur. Une dispute aurait alors éclaté entre les deux groupes. Le conducteur de la moto aurait ensuite quitté les lieux, avant de revenir sur place, équipé d’une arme de poing et de tirer à plusieurs reprises sur la victime. Touché au thorax et au bras, le jeune homme de 27 ans a succombé à ses blessures malgré une prise en charge hospitalière. La victime était inconnue des services de police.