Rodéo urbain : un phénomène dangereux qui prend de l'ampleur

Au 31 mai, les forces de l’ordre ont pu réaliser 28 saisies depuis le début de l'année, contre 14 seulement sur la même période au cours de l’exercice précédent. Plus important encore : entre la mi-mai et la mi-juillet, près de 362 saisies de véhicules ont été effectuées pour des véhicules participant aux rodéos (motocross, quads, etc.).