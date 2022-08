Rodéos urbains : Gérald Darmanin dénonce des "actes criminels" et promet davantage de contrôles

Gérald Darmanin a tenu à rappeler sa politique de fermeté à l’encontre des adeptes du rodéo urbain, en évoquant les "8000 opérations par la police et la gendarmerie" en l’espace de deux mois sur le sol français. Des opérations qui seront désormais plus nombreuses, comme annoncé ce lundi : "J’ai demandé à la police et à la gendarmerie nationale pour ce mois d’août l’intensification de ces contrôles et je souhaite qu’il y ait 10.000 opérations de contrôle à partir d’aujourd'hui sur tout le territoire national pour lutter contre ces actes criminels de gens qui prennent la route pour leur route".