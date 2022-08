Rodéos urbains : quelles sanctions encourent les participants ?

C’est un fléau qui touche l’ensemble de la France depuis plusieurs mois. Les rodéos urbains sévissent dans l’Hexagone et font de plus en plus de victimes, comme un jeune homme âgé de 19 ans, décédé en juin dernier à Rennes après avoir été percuté par un participant à moto. Plus récemment, deux enfants âgés de 10 et 11 ans ont été touchés par un motocross dans les rues de Pontoise. L’auteur des faits s’est rendu à la police quelques heures après les faits et risque désormais de lourdes sanctions pénales. Mais quelles sont-elles ?