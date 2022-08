Rodéos urbains : quels moyens pour lutter contre ce fléau ?

Le recours au système de surveillance se relève également limité : la plupart des agissements interviennent de nuit dans des secteurs qui ne sont pas couverts par des caméras de vidéoprotection.

"Nous n’avons pas non plus la possibilité d’utiliser des drones, puisque cela a été censuré par le Conseil constitutionnel dans le cadre de la loi de sécurité globale", précisait le syndicaliste policier. Pourtant, en septembre 2021, deux parlementaires, Robin Reda (LR) et Natalia Pouzyreff (LREM), co-rapporteurs d’une mission parlementaire en charge d’évaluer l’efficacité de la loi contre les rodéos urbains, ont estimé que les drones pourraient faciliter l'identification de participants aux rodéos, et qu'il serait intéressant de mettre à l'essai cette pratique. Sans succès pour les polices municipales.

Ce lundi matin, le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, lors de son déplacement à Marseille a annoncé "l’intensification des contrôles", avec "10.000 opérations de contrôle à partir d’aujourd'hui sur tout le territoire national pour lutter contre ces actes criminels de gens qui prennent la route pour leur route".