Côtes-d'Armor : des tags nazis découverts sur des locaux municipaux

"Ces inscriptions portent la signature détestable et sans équivoque de la xénophobie, du nazisme et du suprémacisme.

De tels faits doivent être fermement et unanimement condamnés", écrit Guillaume Robic sur le réseau social.

"J'apporte notre soutien le plus entier aux personnes, commerces et aux organisations visées ainsi qu'à leurs membres et bénévoles, et leur assure de notre engagement plus que jamais déterminé à s'opposer à celles et ceux qui se réclament de ces idéologies nauséabondes et haineuse", ajoute-t-il affirmant que "Rostrenen, le Kreiz Breizh (le centre de la Bretagne NDLR) & la Bretagne resteront des terres solidaires et des territoires d'humanité".

Le maire de la commune, la CGT Union Locale de Rostrenen et de l'antenne locale du Secours populaire, qui sont pour ces deux dernières hébergées dans les locaux de la Ville, ont porté plainte.

Le parquet de Saint-Brieuc a ouvert une enquête pour tenter d'identifier le ou les auteurs de ces inscriptions.