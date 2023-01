Roubaisiens disparus dans le Nord : la géolocalisation du téléphone du couple brouille les pistes

"Exploitation des vidéos, de la téléphonie, auditions, recherches sur le terrain, dans les hôpitaux. Tout est mis en œuvre pour tenter de les retrouver. Toutes les pistes sont étudiées mais pour l'heure, nous n'avons aucune trace du couple, ni de sa voiture", indique ce jeudi le parquet de Lille à TF1info.

Les membres du couple dont il est question s'appellent Marie-France Dumortier et Richard Di Gennaro, respectivement âgés de 79 ans et 83 ans. Originaire de Roubaix, ils n'ont plus donné signe de vie depuis le 1er janvier. Ce jour-là, vers 18h -18h30, ils auraient quitté Mairieux, près de Maubeuge, après un repas du nouvel An à bord de leur Citroën. Il aurait ensuite pris la route pour rentrer à leur domicile à Roubaix.