Roubaix : un homme blessé à l'arme blanche dans son salon de coiffure

La victime souffre d'une plaie au thorax. Le gérant d'un salon de coiffure a été agressé par un client, en plein centre-ville de Roubaix, dans le Nord, ce lundi 26 décembre. Un différend a éclaté entre ce coiffeur, d'origine Kurde, et un client turc, selon ce qu'a indiqué à TF1 et LCI une source proche de l'enquête, qui n'a pas donné plus de précisions.

Le parquet de Lille, de son côté, confirme un différend entre client et un coiffeur. Et d'ajouter que le pronostic vital du commerçant n’est plus engagé. Le parquet précise que le client, âgé de 47 ans, légèrement blessé, a été interpellé et placé en garde à vue. Il se voit reprocher des faits de tentative d’homicide. L’enquête est en cours afin de déterminer très exactement les circonstances des faits.