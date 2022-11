Rouen : le corps d'un jeune disparu lors d'une rave party retrouvé

Une rave-party a viré au drame à Petit-Couronne, près de Rouen. C'est là que le corps d'un jeune homme, disparu dans la nuit de samedi à dimanche, a été retrouvé. Une enquête a été ouverte, a annoncé ce lundi la préfecture.

Selon Ouest-France, le corps du jeune homme, âgé de 22 ans, a été découvert lundi par un facteur à Petit-Couronne. Sa mère avait lancé un appel à témoins sur les réseaux sociaux et contacté la gendarmerie, selon 76actu. Il avait "semble-t-il participé à la rave party" et "une enquête est ouverte pour recherche des causes de la mort", a indiqué le procureur de la République de Rouen, Frédéric Teillet.