Rouen : un enfant de 6 ans porté disparu n'a peut-être jamais mis les pieds en France

Diffusé sur Twitter par la police de Seine-Maritime, l'appel à témoins faisait état de la disparition depuis le 25 juillet à 16h de Kelyson, six ans, 1,20 mètre, cheveux noirs et courts et yeux marrons. Disparu "depuis l'avenue de la Grand'Mare à Rouen", l'enfant "aurait une très légère marque sur le front", selon les autorités. Mais ce vendredi, une source policière a indiqué à l'AFP que le petit garçon avait été retrouvé à la frontière entre la République dominicaine et Haïti.

Plusieurs pistes sont à l’étude pour dénouer les nœuds de cette affaire. "À ce stade, il n’est pas exclu d’une part que l’enfant se trouve en Haïti et d'autre part qu’il ne soit jamais venu en France", a indiqué Marion Meunier, procureure adjointe de Rouen, confirmant des informations de la presse locale. "Ceci semblerait, au-delà des investigations en cours, corroboré par l'absence de réactions à l’appel à témoins diffusé", a-t-elle ajouté, précisant que "l'enquête se poursuit, notamment afin de déterminer la localisation exacte de l'enfant".