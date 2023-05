Rouen : une adolescente de 14 ans décède après une chute du 5e étage

C'est en fin d'après-midi mercredi 24 mai, vers 19h, que le corps inanimé de cette adolescente a été retrouvé au pied d'un immeuble dans la rue Louis Poterat à Rouen (Seine-Maritime). Prise en charge par les pompiers et une Structure mobile d'urgence et de réanimation (Smur), la jeune fille âgée de 14 ans n'a pu être sauvée. Une heure plus tard, son décès était déclaré par un médecin.

Selon plusieurs sources locales, elle aurait chuté depuis la fenêtre d'un appartement du 5e étage de l'immeuble voisin, où elle était domiciliée avec sa famille. Elle était seule dans l'appartement au moment du drame.