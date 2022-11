Route du Rhum 2022 : deux morts dans un accident de bateau peu avant l'arrivée

"Les premiers éléments de l'enquête font apparaître que le bateau accidenté, navire de plaisance à utilisation commerciale, mandaté et accrédité par l'organisation de la course et porteur d'un drapeau rouge, transportait onze personnes (dont les deux membres d'équipage) au moment de son chavirage, intervenu dans des conditions que les enquêteurs s'attachent à préciser", indique le procureur de la République de Pointe-à-Pitre, Patrick Desjardins, qui a annoncé l'ouverture une enquête en flagrance des chefs d'homicides involontaires et blessures involontaires.