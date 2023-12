"Maintenant, je parle à un homme", témoigne la grand-mère du petit Britannique retrouvé six ans après sa disparition

Disparu durant six ans, le jeune Alex Batty a été miraculeusement retrouvé, mercredi. Une nouvelle qui a empli de joie sa grand-mère, Susan Caruana. Elle a témoigné auprès du "Times".

Elle ne l'a plus vu depuis 2017, alors qu'il était âgé de 11 ans. Deux jours après la réapparition miraculeuse du jeune Alex Batty, retrouvé près de Toulouse, sa grand-mère a pu échanger avec lui pour la première fois depuis six ans. Un appel téléphonique en attendant de le retrouver en chair et en os, puisque Susan Caruana doit venir le chercher en France pour le rapatrier au Royaume-Uni. Selon son témoignage publié dans le Times, sa voix était ainsi plus grave que dans son souvenir, alors que son petit-fils est aujourd'hui âgé de 17 ans.

"Je suis tellement heureuse, je lui ai parlé, il va bien. Il est actuellement auprès des autorités en France. C'est un tel choc", s'est-elle réjouie auprès du média britannique avant de confier : "Je parlais à un garçon quand il était avec nous et maintenant, je parle à un homme. C'est assez incroyable quand on ne sait pas si quelqu'un est mort ou vivant". Un peu plus tôt, Susan Caruana avait reçu un premier message Facebook de son petit-fils. "Hello grand-mère, c'est moi Alex. Je suis en France, à Toulouse. J'espère vraiment que tu reçois ce message. Je t'aime, je veux rentrer à la maison", avait-il alors écrit.

L'adolescent "mis à l'abri"

En 2017, le jeune homme avait disparu alors qu'il était en vacances à l'étranger avec sa mère et son grand-père. Sa grand-mère, qui en avait la garde, avait déclaré à la BBC en 2018 qu'elle pensait que les deux adultes l'avaient emmené vivre dans une communauté spirituelle au Maroc. Selon les premiers éléments de l'enquête, le jeune homme aurait en réalité régulièrement séjourné entre l'Ariège et l'Aude. Il a été retrouvé après s'être enfui et avoir été recueilli par un chauffeur-livreur alors qu'il errait sur les routes.

D'après la BBC, qui cite une source policière, le jeune homme, qui est en bonne santé, a affirmé ne pas avoir subi de mauvais traitements. Il a été mis "à l'abri" et les "services sociaux l'ont pris en charge", a détaillé le procureur de la République de Toulouse, Samuel Vutelta-Simon, vendredi 15 décembre à l'AFP. "On attend que la grand-mère vienne le chercher. On attend de mettre en place avec les Britanniques le rapatriement", a-t-il ajouté. L'enquête est désormais menée par la police britannique, alors que la mère et le grand-père de celui qui est désormais adolescent n'ont pas été localisés.