Benjamin Mendy : une nouvelle accusation de viol contre le footballeur

Le 23 mai, le joueur de 27 ans avait plaidé non coupable de tous les faits qui lui étaient reprochés, parmi lesquels figurent également une tentative de viol et une agression sexuelle. Le défenseur de Manchester City, qui n'avait pas encore formellement été notifié de ce nouveau chef d'accusation, n'a pas encore eu à se prononcer sur sa défense. L'ensemble des chefs d'accusation portés contre lui concernent des faits qui se seraient déroulés entre octobre 2018 et le 23 août dernier, soit trois jours avant son arrestation, à son domicile de Prestbury, dans le Cheshire.