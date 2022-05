Royaume-Uni : Kurt Zouma convoqué par la justice pour avoir maltraité son chat

La justice se penche sur son cas. Le défenseur du club anglais West Ham, le Français Kurt Zouma, est convoqué ce mardi 24 mai devant un tribunal britannique pour une première audience, pour maltraitances sur son chat. Le 8 février dernier, une vidéo l'avait montré en train de porter de très violents coups à l'un de ses chats. Partagée sur les réseaux sociaux, la publication avait suscité une vague d'indignation.

Au côté du joueur, son frère Yoan, qui est soupçonné d'avoir enregistré et diffusé la vidéo à l'origine de cette affaire judiciaire. Sur celle-ci, on pouvait facilement distinguer Kurt Zouma donner un coup de pied et une claque à son chat. Le footballeur est poursuivi pour complicité de maltraitance. Les faits reprochés auraient eu lieu deux jours avant la publication des images, le 6 février. Les deux hommes seront ainsi présentés, pour la première fois, devant un tribunal londonien, mardi.

Depuis, les deux chats appartenant à Kurt Zouma ont été confiés à la société de protection des animaux RSPCA. C'est cette association qui a lancé une procédure afin que les deux frères soient poursuivis en vertu de la législation pour la protection du bien-être animal.