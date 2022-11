Royaume-Uni : un Américain accusé de viol et recherché dans son pays trahi par ses tatouages

Après avoir tenté à plusieurs reprises de changer d'identité, ce sont finalement ses tatouages qui ont permis de le démasquer, après plusieurs années d'enquête. Un homme menacé d'extradition vers les États-Unis - où il est accusé de viol et d'agressions sexuelles - a été identifié vendredi par la justice britannique comme le suspect recherché. Jusqu'alors, l'homme de 35 ans affirmait être victime d'une erreur d'identité, disant s'appeler Arthur Knight et être un orphelin né en Irlande.

Mais il s'agit bien de Nicholas Rossi, un Américain recherché aux États-Unis dans le cadre d'une enquête sur le viol d'une femme dans l'Utah en 2008, et des agressions sexuelles, a décidé un tribunal d'Édimbourg. Il est soupçonné d'avoir simulé sa mort outre-Atlantique et d'avoir fui en Écosse pour éviter les poursuites. "Il essaie de tromper tout le monde et je suis heureuse que tant de gens voient clair dans son jeu", s'est réjoui la victime présumée auprès de la BBC.