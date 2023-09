Rugby, Charles III, terrorisme... Gérald Darmanin appelle les préfets à "une très haute vigilance"

Le dispositif de maintien de l'ordre devrait monter en puissance dans l'Hexagone tout au long de la semaine. Entre 8000 et 12.000 policiers et gendarmes seront mobilisés entre mercredi et vendredi. Samedi 23 septembre, à l'occasion de la visite du pape François et des compétitions sportives, au moins 30.000 policiers et gendarmes seront engagés sur l'ensemble du pays.

Dans ce même télégramme, Gérald Darmanin n'oublie pas d'attirer l'attention des préfets sur "la pression migratoire" qui pourrait "s'accentuer" après l'arrivée de plusieurs milliers de migrants sur l'île italienne de Lampedusa en l'espace de quelques jours.