Justice : un rugbyman condamné à 10 ans de réclusion criminelle

Âgé de 22 ans aujourd'hui, le jeune homme souffre toujours de séquelles neurologiques : pertes de mémoire, difficultés d'élocution, et a été reconnu en situation d'invalidité à 25%. L'accusé de 23 ans a reconnu les faits reprochés et s'est excusé lors du procès à plusieurs reprises, en larmes. Mais il a toujours réfuté l'intention homicide et la préméditation. L'avocate générale, Sarah Gonzalvez, avait estimé que l'acte était prémédité et avait requis à son encontre 10 à 12 ans de réclusion criminelle. La cour d'assises a également décidé d'une interdiction de posséder une arme pour une durée de 15 ans.